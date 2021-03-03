МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Украина с запуском газопровода "Северный поток — 2" может потерять три миллиарда долларов — такую оценку дал экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью НСН. Эксперт ожидает компромисса между Германией и США по "Северному потоку 2"

"Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы", — сказал он.

Ларовой добавил, что при этом народ станет беднее, так как власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. "И это совершенно неоправданно", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, насколько вероятен сценарий полного прекращения транзита российского газа через украинскую ГТС, Лановой сказал, что Россия все равно транспортирует через эту трубу газ в Европу. И Киев, покупая его через посредников – Словакию, Польшу, Венгрию – все равно поддерживает экспорт газа из России на Украину.

"Все равно он продолжается. Просто этот экспорт закамуфлирован. И это большой объем. Примерно треть газа Украина получает российского – через эти механизмы и новых посредников", — пояснил Лановой.

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