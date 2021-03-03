МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Высокие налоги на нефтепродукты в Индии привели к снижению спроса на дизельное топливо в феврале. Существуют опасения, что высокие цены на моторное топливо разгонят инфляцию и замедлят восстановление экономики Индии после пандемии коронавируса. Правительство страны прогнозирует ускорение темпов спроса на нефтепродукты в 2021-2022 финансовом году. Экономика Индии вышла из технической рецессии

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

В начале 2021 года на внутреннем рынке Индии спрос на основные виды нефтепродуктов – прежде всего на моторное топливо – практически восстановился после падения во время пандемии коронавируса. Однако из-за повышения налогов цены на моторное топливо подскочили до рекордного уровня, что привело к падению спроса на нефтепродукты в прошлом месяце.

Продажи дизельного топлива в феврале 2021 года упали до 1,55 млн барр./сут по сравнению с 1,64 млн барр./сут. годом ранее. Спрос на этот вид моторного топлива является одним из основных индикаторов состояния индийской экономики. На дизельное топливо приходится около 40% всех потребляемых в стране нефтепродуктов.

Потребление бензина в прошлом месяце выросло до 670 тыс. барр./сут. против 660 тыс. барр./сут. в феврале 2020 года.

В прошлом месяце спрос на авиационный керосин оставался на низком уровне из-за установленных правительством ограничений на перелеты внутри страны и за рубеж. Потребление авиационного керосина снизилось на 38% в годовом исчислении – до 109 тыс. барр./сут.

Потребление СУГ – пропан-бутановой смеси, которая может использоваться для бытовых нужд и как моторное топливо– выросло на 7,6% в годовом исчислении, составив 2,26 млн т. Правительство субсидирует покупки СУГ наиболее бедными слоями населения.

Данные о продажах топлива в феврале являются предварительными, поскольку получены от государственных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которые контролируют около 90% внутреннего рынка нефтепродуктов.

Отчасти сокращение продаж объясняется коротким февралем – в прошлом месяце было 28, а не 29 дней как в 2020 году, который был високосный. Однако руководители государственных нефтеперерабатывающих компаний уверены, что основной причиной падения спроса является повышение налогов, которое привело к подорожанию всех видов нефтепродуктов.

Цены на бензин и дизель повысились примерно на 9 рупий/л в течение последних трех месяцев только из-за увеличения налоговой нагрузки. В некоторых штатах Индии стоимость бензина в феврале превысила 100 рупий/л ($1,4/л), а дизеля – 74 рупии/л (более $1/л).

Подорожание моторного топлива вызывает обеспокоенность в Резервном банке и в Министерстве финансов Индии, поскольку это может разогнать инфляцию и оказать негативное влияние на экономику, которая еще не успела полностью восстановиться после пандемии.

Цены на нефтепродукты в Индии растут также из-за подорожания нефти на международном рынке, которое наблюдается в течение последних трех месяцев. Сокращение добычи странами ОПЕК+, программы стимулирования экономики, набирающая обороты вакцинация населения и восстановление экономики – все эти факторы способствовали восстановлению цен на нефть, которые упали ниже $20/барр. в апреле прошлого года.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

В прошлом году индийское правительство после обвального падения цен существенно повысило налоги на нефтепродукты. Ожидалось, что повышение налогов будет временным, но Нью-Дели не торопится их снижать. Федеральные налоги и налоги штатов составляют около 60% от розничной цены моторного топлива. Если центральное правительство не планирует снижать налоги, то власти на местах уже начали это делать.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса спрос на все виды топлива в Индии снизился на 11% относительно предыдущего года. Спрос на дизельное топливо обвалился на рекордные 15% — до 1,47 млн барр./сут. Потребление бензина сократилось на 10%, составив 630 тыс. барр./сут.

Несмотря на тревожную статистику февраля, индийское правительство прогнозирует рост спроса на нефтепродукты в 2021-2022 финансовом году. С апреля 2021 по март 2022 года спрос вырастет на 9,1% — самый высокий показатель за последние шесть лет. Потребление всех видов топлива в стране в 2021-2022 финансовом году может достигнуть 215,24 млн т по сравнению с 195,4 млн т в предыдущем году. Индия ставит палки в колеса восстановлению спроса на нефть

Ожидается, что продажи дизельного топлива и бензина, на которые приходится более половины всех выпускаемых индийскими НПЗ нефтепродуктов, вырастут на 13,5%.

По мере отмены ограничений на передвижение и возобновление деловой активности продажи авиационного керосина в апреле 2021 – марте 2022 года достигнут 6,45 млн т – на 74,2% больше, чем в текущем финансовом году. Продажи СУГ увеличатся на 4,8% — до 29 млн т. Потребление нефтепродуктов является определяющим фактором спроса на нефть в Индии.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Индия будет лидером по темпам роста спроса на энергоносители – прежде всего, нефть – в ближайшие два десятилетия. К 2040 году зависимость страны от импорта нефти превысит 90%. По оценкам МЭА, сейчас этот показатель составляет 75%. Однако индийские эксперты считают, что в конце прошлого года зависимость страны от импорта нефти достигла 85%. По расчетам МЭА, к 2040 году Индия только за поставки нефти будет ежегодно платить $250 млрд.

РОСТ МОЩНОСТЕЙ И СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ

Индия намерена увеличить мощности по переработке нефти с 250 млн т/г (5 млн барр./сут.) до 450-500 млн т/г (9-10 млн барр./сут.) в течение десяти лет. Министр нефтегазовой промышленности Индии Дхармендра Прадхана сказал в середине прошлого года, что увеличение мощности индийских НПЗ необходимо для удовлетворения растущих потребностей страны и для экспорта нефтепродуктов в другие страны. Увеличение мощности НПЗ будет происходить за счет расширения существующих заводов и строительства новых.

В октябре 2016 года "Роснефть" совместно с партнерами – швейцарским трейдером Trafigura и российской инвестиционной группой UCP – приобрели НПЗ в городе Вадинар мощностью 10 млн т/г у индийской компании Essar. После завершения сделки руководство "Роснефти" сообщило о планах увеличения мощности НПЗ вдвое – до 20 млн т/г (400 тыс. барр./сут.). Однако реализации проекта расширения помешала пандемия коронавируса. "Роснефть" и ее партнеры контролируют 4% всех нефтеперерабатывающих мощностей Индии.

2 марта в Москве был открыт Индийский энергетический офис (ИЭО) с целью развития сотрудничества в области энергетики между Индией и Россией. Офис будет представлять интересы пяти компаний – Oil India, ONGC Videsh, GAIL, Indian Oil Corporation и Engineers India. По сообщениям из Нью-Дели, между двумя странами уже ведутся переговоры с целью заключения долгосрочных соглашений о поставках нефти и других энергоносителей из России в Индию.