КИЕВ, 3 мар — ПРАЙМ. Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины составляют 18 миллиардов кубометров — на 13% больше, чем в аналогичный период прошлого года, в феврале из-за морозов отбор составил 2,9 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании "Укртрансгаз". Polymetal нарастил запасы своих месторождений в 2020 году

Ранее компания заявила, что украинские ПХГ к началу отопительного сезона накопили 28,3 миллиарда кубометров топлива, что является рекордом за последние 10 лет. Отопительный сезон на Украине начинается примерно 15 октября и заканчивается 15 апреля, решение о запуске и завершении отопительного сезона принимает местная власть.

"Оператор газовых хранилищ Украины начинает весну 2021 года с рекордными запасами газа в подземках. По состоянию на 1 марта в газовых хранилищах сохраняется около 18 миллиардов кубометров – наивысший уровень наполнения за 10 лет… Это на 13% больше показателя прошлого года", — говорится в сообщении.

По данным компании, отбор газа в феврале из-за сильных морозов стал самым большим за последние восемь лет, достигнув отметки 2,9 миллиардов кубометров. В частности, с 6 по 21 февраля из газовых хранилищ ежесуточно отбиралось более 100 миллионов кубометров.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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