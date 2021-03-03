МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 февраля, подскочили на 21,6 миллиона баррелей, или на 4,7%, и достигли максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, напротив, ожидали снижения на 1,85 миллиона баррелей. Дальнейшую динамику нефти определит OPEC+

Последний раз сопоставимый рост был на неделе по 10 апреля, тогда он составил 19,2 миллиона баррелей.

Добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 26 февраля, выросла до 10 миллионов баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 9,7 миллиона баррелей.

На минувшей неделе показатель упал до минимального значения с августа 2020 года. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,375 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,01 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 9 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 11,53 миллиона баррелей.

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