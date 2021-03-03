ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2".

"Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток 2" не продвинется вперед", — сказала она в ходе слушаний в профильном комитете сената по ее кандидатуре. Эксперт ожидает компромисса между Германией и США по "Северному потоку 2"

По ее словам, власти осознают неотложный характер этой проблемы, и заверила, что администрация постарается сделать все, что может в рамках закона.

Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении проекта и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" еще в один санкционный список.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Ранее украинский экс-министр подсчитал потери от запуска "Северного потока — 2"