МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что разделяет опасения о сохраняющихся рисках и неопределенности на рынке нефти, но подчеркнул улучшение ситуации по сравнению с тем, что наблюдалось год назад или даже осенью 2020 года. Российский рынок акций умеренно вырос на дорожающей нефти

"Я разделяю, безусловно, те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределенности и рисков, локдаунов. Но в то же время, если действительно смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем год назад, чем была осенью", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что, в частности, Россия уже зарегистрировала у себя три вакцины от COVID-19 и ведет активную вакцинацию населения.

В среду состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен был вынести рекомендацию для стран альянса по параметрам сделки после марта.

Однако оно завершилось без результатов, а решение по судьбе соглашения ожидается в четверг на заседании всех министров ОПЕК+.

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