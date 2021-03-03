МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из Саудовской Аравии за неделю, завершившуюся 26 февраля, вырос в 2,5 раза, до 368 тысяч баррелей в сутки, следует из данных управления энергетической информации минэнерго США (EIA). Нефть дорожает, несмотря на рекордный рост запасов

Такой объем импорта стал максимальным с ноября 2020 года.

Ранее за неделю, завершившуюся 1 января, импорт нефти в США из Саудовской Аравии достиг нуля впервые за 35 лет. Максимальный объем импорта — в 2,047 миллиона баррелей нефти в день — был зафиксирован на первой неделе 2012 года.

Также, согласно ежемесячным данным EIA, Саудовская Аравия в декабре 2020 года опустилась на пятую строчку рейтинга крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 5,901 миллиона баррелей.

Что касается только нефти, то тут Саудовская Аравия заняла шестую строчку.

Запасы нефти в США выросли рекордными темпами