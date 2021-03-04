МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в среду продолжили обсуждать сделку ОПЕК+ после заседания мониторингового комитета, которое завершилось без рекомендации по параметрам соглашения в апреле, сообщили РИА Новости несколько источников в разных делегациях альянса.

"Россия и Саудовская Аравия продолжили обсуждения после заседания комитета вчера", — сказал один из них. Два других собеседника агентства также подтвердили контакты между российской и саудовской стороной, но без подробностей.

При этом еще один источник РИА Новости сообщил, что основным обсуждаемым вариантом остается рост добычи нефти альянса на 0,5 миллиона баррелей в сутки в апреле.

Министры всех стран ОПЕК+ 4 марта проведут заседание в формате видеоконференции, на котором должно быть принято решение о том, увеличить ли альянсу добычу нефти в апреле и на какой объем. Начало встречи запланировано на 16.00 мск. Накануне прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который на основе анализа рынка нефти традиционно выносит рекомендации всему альянсу о предпочтительных параметрах сделки. Однако уже не в первый раз официальной рекомендации не последовало. Нефть дорожает в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Также в конце прошлого года альянс ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 0,5 миллиона баррелей в сутки ежемесячно. Вместе с тем Саудовская Аравия в феврале-марте в добровольном порядке дополнительно сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки к уровню января. Но ожидается, что королевство не будет продлевать добровольное сокращение на апрель.