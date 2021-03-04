МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Немецкая Uniper завершила финансирование проекта "Северный поток 2", заявил в ходе онлайн-конференции глава компании Андреас Ширенбек. Wintershall рассказала, почему Европе необходим "Северный поток 2"

Таким образом, Uniper стала четвертым из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту, объявившим о завершении финансирования. На данный момент такого объявления не сделала только французская Engie.

"Я не могу подтвердить вышеупомянутый объем инвестирования по проекту, мы его и в прошлом не комментировали… В будущем выплат не будет", — сказал Ширенбек, отвечая на вопрос о том, какую часть из обязательств в 950 миллионов евро компания уже направила на финансирование проекта "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

В конце февраля Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока 2" заявляли OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.

Чуть позднее в Wintershall Dea также заявили, что Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности уже предоставленного финансирования на реализацию проекта.

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