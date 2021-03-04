КИЕВ, 4 мар — ПРАЙМ. Украина планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей, заявил в четверг премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе итоговой пресс-конференции по результатам работы правительства за год, трансляция которой велась на канале кабмина на Youtube. "Нафтогаз Украины" сообщил о намерении выйти на IPO

"Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годы благодаря открытию новых месторождений дадут возможность полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины как для населения, так и для производственных потребителей газа, собственной добычей и, более того, далее его развивать", — сказал Шмыгаль, отметил, что для этого достаточно и запасов газа в украинских месторождениях. "То есть, ставим дедлайн – в 2025 году собственная добыча покрывает полную потребность Украины в газе", — заключил премьер.

Ранее исполняющий обязанности главы минэнерго Украины Юрий Витренко заявлял, что в руководстве государственного "Нафтогаза" необходимы кадровые изменения из-за уменьшения объемов добычи газа, и обратился с этим к премьер-министру. Запасы топлива на Украине за год выросли на 13%

В 2019 году добыча газа компанией составила 20,7 миллиарда кубометров, при потреблении всей Украиной 29,8 миллиарда. В то же время главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявлял, что компания намерена инвестировать в добычу газа более 7 миллиардов долларов до 2025 года.

В стране с августа заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут самостоятельно выбрать себе поставщика газа. Поставщики продавали газ населению от 6,99 до 10 гривен (0,25–0,35 доллара) за кубометр.

С 1 января на Украине подорожал газ, также кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В стране с начала января проходят протестные акции из-за повышения тарифов на газ и электроэнергию.

До того долгие годы цены на газ на Украине регулировал кабинет министров через "Нафтогаз Украины": сначала компания продавала газ так называемым облгазсбытам, которые затем поставляли топливо с наценкой домохозяйствам и промышленным потребителям.

Но с 1 августа газовые поставщики теперь сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю, а "Нафтогаз" больше не должен продавать газ населению через газсбыты.

В случае экстренных ситуаций, например, если газсбыт обанкротится или потеряет лицензию, его потребителей будет обеспечивать так называемый "поставщик последней надежды" (ПОН).

"Нафтогаз" выиграл конкурс и определен кабмином "поставщиком последней надежды" до 2023 года.

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