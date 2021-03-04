МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Работы по укладке труб "Северного потока 2 " в водах Дании продлятся до конца сентября, сообщает Морское управление Дании (DMA). Немецкая Uniper прекратила финансирование "Северного потока 2"

В обновленной информации на сайте управления, основанной на уведомлении от оператора проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG, к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский".

Работы будут вестись все также вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода.

DMA перечисляет непосредственные участки, где будут вестись работы, а движение других судов, не участвующих в строительстве, будет ограничено. "Детали: до конца сентября 2021 года, будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) — 7)", — уточняется в сообщении.

Ранее управление указывало срок — до конца апреля. При этом "Газпром" заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.

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