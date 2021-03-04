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Саудовский министр на заседании ОПЕК высказался о ситуации на рынке нефти
Энергетика
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Нет сомнений в улучшении ситуации на мировом рынке нефти по сравнению с тем, что наблюдалось в январе, однако странам ОПЕК+ надо сохранять осторожность и бдительность, заявил... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Нет сомнений в улучшении ситуации на мировом рынке нефти по сравнению с тем, что наблюдалось в январе, однако странам ОПЕК+ надо сохранять осторожность и бдительность, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Нет сомнений, что ситуация на мировом нефтяном рынке улучшилась с тех пор, как мы в последний раз встречались в январе. Сокращения ОПЕК+ и дополнительное добровольное сокращение Саудовской Аравии в 1 миллион баррелей в день в феврале-марте ускорили достижение баланса", — сказал он на заседании министров всех стран ОПЕК+.
При этом саудовский министр напомнил участникам альянса о необходимости сохранять "осторожность и бдительность".
Министр поздравил Нигерию с завершением компенсации перепроизводства нефти.
"Я искренне поздравляю Нигерию с завершением компенсации (перепроизводства нефти — ред.)", — сказал он.
ОПЕК+ в новом соглашении создал так называемый механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие свои обязательства страны должны компенсировать свое перепроизводство нефти. Сейчас он действует до конца марта.
Ранее началось заседание ОПЕК+ по вопросу добычи нефти