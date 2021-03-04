МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Нет сомнений в улучшении ситуации на мировом рынке нефти по сравнению с тем, что наблюдалось в январе, однако странам ОПЕК+ надо сохранять осторожность и бдительность, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман. СМИ: добыча нефти ОПЕК+ может вырасти на миллион баррелей в сутки

"Нет сомнений, что ситуация на мировом нефтяном рынке улучшилась с тех пор, как мы в последний раз встречались в январе. Сокращения ОПЕК+ и дополнительное добровольное сокращение Саудовской Аравии в 1 миллион баррелей в день в феврале-марте ускорили достижение баланса", — сказал он на заседании министров всех стран ОПЕК+.

При этом саудовский министр напомнил участникам альянса о необходимости сохранять "осторожность и бдительность".

Министр поздравил Нигерию с завершением компенсации перепроизводства нефти.

"Я искренне поздравляю Нигерию с завершением компенсации (перепроизводства нефти — ред.)", — сказал он.

ОПЕК+ в новом соглашении создал так называемый механизм компенсаций, в рамках которого не полностью выполнявшие свои обязательства страны должны компенсировать свое перепроизводство нефти. Сейчас он действует до конца марта.

Ранее началось заседание ОПЕК+ по вопросу добычи нефти