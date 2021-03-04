МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ситуация на мировом рынке нефти сейчас гораздо благоприятнее, чем год назад, хотя впереди остается много неопределенности, ключевая — коронавирус, однако его распространение по темпу уступает распространению вакцинации, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сегодня, безусловно, мы находимся в ситуации, когда прошло уже достаточно времени с момента кризиса, который состоялся весной прошлого года, когда мы наблюдали самое исторически глубокое падение спроса на продукцию. Рынок полностью не восстановился, но при этом мы находимся в гораздо более благоприятной ситуации, хотя впереди еще и много неопределенности", — рассказал Новак в ходе министерского заседания всех стран ОПЕК+. Началось заседание ОПЕК+ по вопросу добычи нефти

Он пояснил, что ключевым вопросом остается фактор неопределенности распространения новой коронавирусной инфекции — сохраняется локдаун в ряде стран, возникают определенные логистические трудности.

"При этом видим и позитивные моменты, связанные с вакцинацией, темпы которой превышают темпы распространения COVID", — добавил Новак.

По его мнению, все эти факторы необходимо учитывать при выработке решений альянса.