МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вернулись к росту в четверг вечером после снижения днем, в то время как инвесторы следят за новостями вокруг ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,76% — до 65,2 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,6%, до 62,26 доллара за баррель. Днем цены опускались примерно на 0,5%. Саудовский министр на заседании ОПЕК высказался о ситуации на рынке нефти

В центре внимания инвесторов находится заседание ОПЕК+. Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ситуация на нефтяном рынке улучшилась по сравнению с прошлым годом, но при этом странам ОПЕК+ надо сохранять осторожность и бдительность. В то же время, он поздравил Нигерию с завершением компенсации перепроизводства нефти.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что ситуация на мировом рынке нефти сейчас гораздо благоприятнее, чем год назад, хотя впереди остается много неопределенности, ключевая — коронавирус, однако его распространение по темпу уступает распространению вакцинации.

Решение по сделке ОПЕК+ будет принято позднее в четверг. До заседания мониторингового комитета источник РИА Новости в альянсе говорил, что большинство стран ОПЕК+ склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки на фоне общего улучшения ситуации на рынке.

По данным газеты The Wall Street Journal, ОПЕК+ обсуждает вариант увеличения добычи нефти в апреле на 1 миллион баррелей в сутки, из которых одна половина придется на частичное восстановление добровольного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией, а другая — на остальной альянс.

Ранее Новак рассказал о состоянии нефтяного рынка