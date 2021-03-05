ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. Сорок сенаторов-республиканцев обратились к Байдену с просьбой не задерживать введение санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток 2", текст письма опубликован на сайте одного из авторов инициативы сенатора Джона Баррассо.

В письме, под которым подписались четыре десятка его однопартийцев, говорится о "глубокой озабоченности (сенаторов) отказом администрации ввести санкции против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2". "Академик Черский" присоединится к укладке "Северного потока 2"

"По мере того как идет строительство, в открытом доступе есть информация о судах и компаниях, которые принимают участие в действиях, за которые положены санкции".

"Мы призываем администрацию исправить свои действия: скорейшим образом и полностью ввести санкции, которые предполагает законодательство США", — говорится в тексте письма, датированным 3 марта. СМИ: 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

Как заявил в четверг представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

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