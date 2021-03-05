МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ относительно объёмов нефтедобычи оказалось неожиданно консервативным для рынка, и цены на нефть вследствие этого пока останутся в диапазоне 60-70 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости последние договоренности альянса директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Страны ОПЕК+ накануне договорились сохранить в апреле текущий уровень добычи нефти для всех стран, кроме России и Казахстана, которые получили возможность нарастить добычу на 130 и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Поскольку ожидалось более масштабное увеличение, это вызвало рост нефтяных цен, примерно на 5%, который продолжается и сегодня утром — ещё на 1% по основным маркам. Так, по состоянию на 7.47 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла 67,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — 64,44 доллара за баррель. ОПЕК+ решил не повышать добычу в апреле, но позволил это сделать России

"Решение ОПЕК+ оказалось неожиданно консервативным, на рынке пока сохранится существенный дефицит — это позволит быстрее израсходовать накопленные товарные сверхзапасы нефти. Цены, вероятно, пока останутся в диапазоне 60-70 долларов", — сказал Маринченко.

Он добавил, что далее, во втором полугодии, динамика цен на нефть будет зависеть от того, "насколько быстро страны ОПЕК+ захотят и смогут нарастить добычу в тот момент, когда восстановление спроса ускорится".

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.