2021-03-05T11:10:24+03:00
2021-03-05T11:10:24+03:00
2021-03-05T11:10:24+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210305/833171243.html
Цены на нефть поднялись до рекордных уровней с января 2020 года
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 долларов за баррель и 65 долларов соответственно, что произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 05.03.2021
нефть, wti, brent, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83278/29/832782929.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/29/832782929.jpg
https://1prime.ru/images/83278/29/832782928.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/29/832782928.jpg
https://1prime.ru/images/83278/29/832782916.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/29/832782916.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833138431.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 долларов за баррель и 65 долларов соответственно, что произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,99% — до 68,07 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 64,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднялся до 65,03 доллара. Цена Brent при этом поднялась выше 68 долларов, WTI — выше 65 долларов за баррель, и обе — впервые с 8 января 2020 года.
Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, причем в четверг нефть подорожала более чем на 4% на новостях о сделке ОПЕК+. Альянс 4 марта решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.
Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.