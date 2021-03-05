МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 долларов за баррель и 65 долларов соответственно, что произошло впервые с 8 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,99% — до 68,07 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,82%, до 64,96 доллара за баррель, минутами ранее показатель поднялся до 65,03 доллара. Цена Brent при этом поднялась выше 68 долларов, WTI — выше 65 долларов за баррель, и обе — впервые с 8 января 2020 года. Пузыри готовы лопнуть. Когда "сбрасывать" доллары вслед за государством

Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, причем в четверг нефть подорожала более чем на 4% на новостях о сделке ОПЕК+. Альянс 4 марта решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.

Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.