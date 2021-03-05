КИЕВ, 5 мар — ПРАЙМ. Украина импортировала в январе-феврале 2021 года 468 миллионов кубометров газа из ЕС, сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

"За январь-февраль 2021 года объемы транспортировки газа из ЕС в Украину составили 468 миллионов кубометров: из Польши — 91 миллион, Словакии — 65 миллионов, Венгрии — 403 миллиона. Виртуальным реверсом (backhaul) импортировано 86%, или 403 миллиона кубометров. Практически весь газ был направлен для использования на внутреннем рынке Украины. Услугу заказали 18 трейдеров, из них 5 украинских компаний и 13 иностранных", — сообщается на сайте компании. Жителям Украины посоветовали готовиться к голоду

Вместе с тем, в феврале 2021 года по заказу трейдеров "Оператор ГТС Украины" реэкспортировал в ЕС 199 миллионов кубометров газа из украинских подземных хранилищ. Это на 15% меньше, чем в январе.

Транспортировка газа из ЕС на Украину за этот период уменьшилась в 15 раз — до 29 миллионов кубометров. В пресс-службе уточнили, что динамика реэкспорта и транспортировки газа на Украину связана с высокой загруженностью подземных газохранилищ как в ЕС, так и на Украине.

Также на статистику влияет то, что февраль — календарно короткий месяц.

По словам коммерческого директора компании Евгения Тодорова, поставщики и трейдеры, которые летом загрузили газ в украинские подземные хранилища в режиме "таможенный склад" и с применением услуги short-haul (транспортировка на короткие расстояния), пока используют собственные запасы.

По общему накопительному итогу реэкспорт газа в январе-феврале 2021 года составил 433 миллиона кубометров. Из них 77% (или 333 миллиона) — в режиме short-haul.

Больше всего газа доставили в Венгрию — 268 миллионов кубометров, а также в Польшу — 112 миллионов и Словакию — 53 миллиона. Услугой воспользовались 18 трейдеров, из них две украинских компании и 16 иностранных.

В 2020 году Украина импортировала из Европы 15,9 миллиарда кубометров газа.

Страна прекратила закупку газа у России 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Украина планирует отказаться от импорта газа к 2025 году