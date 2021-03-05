МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в пятницу поднялась выше 69 долларов за баррель впервые с начала прошлого года, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть Brent продолжают расти

По состоянию на 17.41 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,28% — до 68,92 доллара, а минутами ранее она поднималась выше 69 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 3,1% — до 65,81 доллара за баррель.

Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, причем в четверг нефть подорожала более чем на 4% на новостях от ОПЕК+.

Альянс 4 марта решил не наращивать добычу в апреле (аналитики ожидали общей прибавки на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.

Читайте также:

Импульс к росту в нефти Brent ослаб