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Цена баррели нефти Brent превысила $69
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Цена на нефть марки Brent в пятницу поднялась выше 69 долларов за баррель впервые с начала прошлого года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.41 мск цена майских... ПРАЙМ, 05.03.2021
цена на нефть, brent, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent в пятницу поднялась выше 69 долларов за баррель впервые с начала прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.41 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,28% — до 68,92 доллара, а минутами ранее она поднималась выше 69 долларов за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 3,1% — до 65,81 доллара за баррель.
Нефтяные котировки растут третью торговую сессию подряд, причем в четверг нефть подорожала более чем на 4% на новостях от ОПЕК+.
Альянс 4 марта решил не наращивать добычу в апреле (аналитики ожидали общей прибавки на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.
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