МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, прошедшего накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,72%, до 69,22 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 3,48%, до 66,05 доллара за баррель.

Инвесторы с оптимизмом восприняли итоги заседания ОПЕК+, которое накануне завершилось решением сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти для всех своих стран, кроме РФ и Казахстана. Был также согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч. На этом фоне ранее в пятницу цена Brent поднялась выше 69 долларов, а WTI — выше 65 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года.

"Стратегия добычи нефти ОПЕК работает за счет ее неожиданности", — полагает аналитики банка Джефф Карри (Jeff Currie) и Дамьен Курвален (Damien Courvalin), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Тем временем, компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 5 марта, выросло на одну, до 310 агрегатов.