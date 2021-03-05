МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Активный отбор "Газпромом" газа из европейских подземных газохранилищ (ПХГ) возместил "просадку" на украинском направлении, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

"Необычным для этой зимы вектором стратегии "Газпрома" стал крайне активный отбор из ПХГ, который и компенсировал "просадку" на украинском направлении. В особенности высоким был отбор из ПХГ дочерних компаний "Газпрома" в Германии и Австрии", — сказал он. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Ранее в пятницу пресс-служба "Оператора ГТС Украины" сообщила, что транзит газа в Европу через Украину в феврале сократился на 25% по сравнению с январем, до 2,91 миллиарда кубометров.

Сама компания заявила, что украинская ГТС в основном выступает "балансирующей мощностью" в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов.

По мнению Капитонова, "Газпром" работает исключительно в соответствии с буквой транзитного контракта с Украиной, который предусматривает прокачку 40 миллиардов кубометров в год, а вот другие направления были использованы "по максимуму".

"Газопроводы "Северный поток" и "Ямал-Европа" были загружены ближе к максимальным значениям, а в случае "Северного потока" — даже с превышением проектной мощности газопровода", — отметил собеседник агентства.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.

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