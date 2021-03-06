КИЕВ, 6 мар — ПРАЙМ. Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. Украина назвала условия отказа от российского электричества

Витренко в конце января отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система – ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии – ред.)", — цитирует Витренко пресс-служба кабмина Украины.

Отмечается, что синхронизация с ENTSO-E обеспечит также демонополизацию рынка электроэнергии в Украине и поможет внедрить на нем действенные прозрачные европейские правила и процедуры.

Витренко очертил ряд задач для ускорения синхронизации, среди которых модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей.

"Мы понимаем, что Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках. Поэтому рассматриваем возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы наши потребности", — отметил Витренко.

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