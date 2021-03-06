ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар — ПРАЙМ. Никто не пострадал при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Ранее представитель ведомства сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Возгорание на трубопроводе под Нижневартовском локализовано

"Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами объемом 600 метров кубических… На данный момент идёт проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет", — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева – старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.

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