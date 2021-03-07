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https://1prime.ru/energy/20210307/833185574.html
МЧС сообщило об устранении последствий разлива нефтепродуктов в Приамурье
Энергетика
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Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области... ПРАЙМ, 07.03.2021
нефть, всто, разлив топлива, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – ПРАЙМ. Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.
"Последствия разлива устранены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее ведомство сообщило, что разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара. Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. На работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось.
По данным прокуратуры Амурской области, которая проводит проверку, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".