БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мар – ПРАЙМ. Последствия разлива нефтепродуктов в Октябрьском районе Амурской области на станции трубопровода ВСТО-2 устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

"Последствия разлива устранены", — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Под Ярославлем загорелся нефтеперерабатывающий завод

Ранее ведомство сообщило, что разлив произошел на территории нефтеперерабатывающей станции, утечка была обнаружена из соединения сифонного крана в каре резервуара. Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования. На работе второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан" случившееся не отразилось.

По данным прокуратуры Амурской области, которая проводит проверку, утечка нефтепродуктов произошла "в результате разгерметизации запорной арматуры".