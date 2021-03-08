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https://1prime.ru/energy/20210308/833188542.html
Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в нефтегазовом секторе
Энергетика
Новости
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О новом этапе в отношениях России и Узбекистана сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на официальный сайт российской металлургической компании "ТМК". Крупнейший российский... ПРАЙМ, 08.03.2021
нефтегазовый сектор, узбекистан, россия, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. О новом этапе в отношениях России и Узбекистана сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на официальный сайт российской металлургической компании "ТМК".
Крупнейший российский производитель труб будет отгружать в Узбекистан обсадные трубы и премиальные резьбовые соединения. Поставляемая продукция будет использоваться узбекской холдинговой корпорацией "Узбекнефтегаз".
Генеральный директор ТМК Игорь Корытько отметил, что сотрудничество России и Узбекистана в нефтегазовом секторе является долгосрочным стратегическим проектом. В декабре прошлого года "ТМК" и "Узбекнефтегаз" заключили контракт и договорились об укреплении сотрудничества и развитии научно-технической отрасли. Объем поставок продукции не раскрывается.