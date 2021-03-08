МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. О новом этапе в отношениях России и Узбекистана сообщает "Экономика сегодня" со ссылкой на официальный сайт российской металлургической компании "ТМК".

Крупнейший российский производитель труб будет отгружать в Узбекистан обсадные трубы и премиальные резьбовые соединения. Поставляемая продукция будет использоваться узбекской холдинговой корпорацией "Узбекнефтегаз".

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько отметил, что сотрудничество России и Узбекистана в нефтегазовом секторе является долгосрочным стратегическим проектом. В декабре прошлого года "ТМК" и "Узбекнефтегаз" заключили контракт и договорились об укреплении сотрудничества и развитии научно-технической отрасли. Объем поставок продукции не раскрывается.