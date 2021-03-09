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На Ярайнерском нефтяном месторождении прорвало трубопровод
Энергетика
Новости
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Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "На Ярайнерском... ПРАЙМ, 09.03.2021
янао, трубопровод, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Трубопровод прорвало на Ярайнерском нефтяном месторождении в ЯНАО, произошел разлив на площади 1100 "квадратов", сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"На Ярайнерском нефтяном месторождении (АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") произошел порыв внутрипромыслового трубопровода с последующим разливом на площади 1100 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задвижки трубопровода перекрыты, в водоемы нефть не попала. Сейчас идут работы по сбору и вывозу загрязненной снежной массы и грунта.