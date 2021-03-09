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Shell намерена продать доли в активах в Египте
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Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell договорилась с консорциумом Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC о продаже доли активов в Египте в сегменте... ПРАЙМ, 09.03.2021
египет, добыча, shell, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell договорилась с консорциумом Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC о продаже доли активов в Египте в сегменте upstream (разработки и добычи), говорится в релизе Shell.
Согласно сообщению, Shell был подписан договор с "консорциумом, состоящим из дочерних компаний Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC, о приобретении upstream-активов Shell в Западной пустыне Египта".
Стоимость сделки оценивается в 646 миллионов долларов, а также дополнительные 280 миллионов в период 2021-2024 года в зависимости от нефтяных цен и результатов дальнейшей разведки, отмечает компания. Сделка ожидает одобрения властей и регуляторов, ее завершение предполагается во второй половине текущего года, говорится в сообщении.
Транзакция затрагивает активы, состоящие из долей компании в 13 береговых (onshore) концессиях и доли в Badr El-Din Petroleum Company (BAPETCO), сообщила фирма. В релизе отмечается, что сделка позволит Shell сконцентрироваться на шельфовой (offshore) разработке.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.