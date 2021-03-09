МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell договорилась с консорциумом Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC о продаже доли активов в Египте в сегменте upstream (разработки и добычи), говорится в релизе Shell.

Согласно сообщению, Shell был подписан договор с "консорциумом, состоящим из дочерних компаний Cheiron Petroleum Corporation и Cairn Energy PLC, о приобретении upstream-активов Shell в Западной пустыне Египта". Налоги на топливо в Индии могут замедлить рост экономики

Стоимость сделки оценивается в 646 миллионов долларов, а также дополнительные 280 миллионов в период 2021-2024 года в зависимости от нефтяных цен и результатов дальнейшей разведки, отмечает компания. Сделка ожидает одобрения властей и регуляторов, ее завершение предполагается во второй половине текущего года, говорится в сообщении.

Транзакция затрагивает активы, состоящие из долей компании в 13 береговых (onshore) концессиях и доли в Badr El-Din Petroleum Company (BAPETCO), сообщила фирма. В релизе отмечается, что сделка позволит Shell сконцентрироваться на шельфовой (offshore) разработке.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.