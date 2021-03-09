МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ливия планирует к концу текущего года увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщил агентству Блумберг глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла.

"Ливия ставит целью увеличить добычу нефти до 1,4 миллиона баррелей в сутки к концу года", — рассказал агентству Мустафа Саналла.

Согласно данным февральского доклада ОПЕК, добыча в Ливии в январе составляла 1,164 миллиона баррелей в день, что на 4,2% меньше, чем в декабре. Ливия интересуется покупкой российской авиатехникой

В среднем в 2020 году, согласно документу, добыча в стране составила 368 тысяч баррелей в день, в 2019 году — почти 1,1 миллиона баррелей в день. В сделке альянса ОПЕК+ от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран, — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября 2020 года заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.