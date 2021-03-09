ВАРШАВА, 9 мар — ПРАЙМ. Крупнейший польский топливный концерн Orlen подписал первый долгосрочный контракт на поставки нефти из США, Польше грозят серьезные убытки из-за прекращения поставок нефти из России

"Впервые в истории Orlen заключил долгосрочный контракт на поставки нефти из США", — написал Обайтек в Twitter.

Он уточнил, что контракт с компанией ExxonMobil предусматривает в течение года поставки около одного миллиона тонн сырья для нужд НПЗ в Польше, Чехии и Литве.

"Мы продолжаем процесс диверсификации поставок нефти, расширяя наш портфель дополнительными объемами американского сырья. С самого начала моим приоритетом было и остается стабильное снабжение всех НПЗ группы Orlen и, как следствие, бесперебойные поставки топлива в регион. За последние три года мы успешно укрепили отношения с крупнейшими мировыми производителями нефти, включая Saudi Aramco, и обеспечили новые направления поставок, например, из Западной Африки", — прокомментировал Обайтек.

Пресс-служба Orlen в свою очередь сообщила, что фьючерсный контракт заключен на покупку легкого сорта нефти WTI (West Texas Intermediate), которая характеризуется хорошими параметрами плотности и содержания серы.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Orlen Group получают нефть на основе долгосрочных контрактов из Саудовской Аравии и России и спотовых поставок из Анголы и Нигерии.