МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni подписала соглашение о продаже своих активов в Пакистане новой компании Prime International Oil & Gas, говорится в пресс-релизе Eni.

"Сегодня Eni достигла соглашения о продаже своих активов в предприятиях Пакистана Prime International Oil & Gas Company, недавно созданной компании, образованной бывшей командой местных сотрудников Eni и Hub Power Company, крупнейшим независимым пакистанским производителем электроэнергии", — сообщает итальянская компания. Банк России отменил рекомендации банкам по работе с нерезидентами

Деятельность, охватываемая соглашением, включает в себя участие в восьми договорах аренды на разработку и добычу в складчатом поясе Kithar и бассейнах Middle Indus, а также четыре лицензии на исследования в морских бассейнах Middle Insud и Indus, сообщает компания.

Eni отмечает, что соглашение заключено в рамках стратегии по изменению и упрощению портфеля компании, извлечению дополнительной стоимости из ее стратегических активов и ликвидации непрофильных предприятий.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.