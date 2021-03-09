МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американская компания Билла Гейтса TerraPower, занимающаяся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне, совместно с GE Hitachi Nuclear Energy объявила о строительстве атомной электростанции (АЭС) нового поколения. Об этом сообщает портал Robot-review.com. Билл Гейтс предупредил о новых угрозах человечеству после пандемии

Данный проект получил название Natrium (от латинского sodium — натрий). В рамках проекта предприниматели хотят создать реактор с натрием в качестве теплоносителя.

Сейчас многие компании заняты поиском вариантов возобновляемых источников энергии, чтобы исключить использование ископаемого топлива. Чтобы сократить выбросы парниковых газов, нужна не только дешевая форма энергии с нулевым уровнем выбросов, но и та, которая может надежно производить энергию круглосуточно. Лучшим кандидатом на эту роль на данный момент является передовая ядерная энергетика.

О проекте Билла Гейтса Natrium заговорили еще в октябре 2020 года. Тогда предприниматель заявил, что собирается создать АЭС нового поколения, которая сможет сохранять в разы больше энергии.

Natrium подразумевает создание реактора на быстрых нейтронах, а также жидкосолевой системе хранения энергии. В качестве теплоносителя в реакторе будет использован высокотемпературный жидкий натрий вместо воды.

Жидкий натрий будет передавать внушительное количество тепла от реактора при нормальном атмосферном давлении. Отмечается, что он не будет диссоциировать воду на водород и кислород, поэтому о взрывах водорода, как на "Фукусиме", не может быть и речи.

Помимо этого, он не вызывает коррозии, обходя проблему, которая потенциально может возникнуть в реакторах с расплавленной солью.

По словам разработчиков, Natrium должен быть в четыре раза более экономичным реактором, чем легководные. С точки зрения безопасности, благодаря конструкции с жидким натрием хранилище не нуждается в огромном защитном щите, каковые используются в легководных реакторах. Билл Гейтс прокомментировал свою "причастность" к пандемии коронавируса

Вся конструкция может находиться под землей, что увеличивает безопасность и сокращает затраты.

Если все пойдет по плану, то полномасштабная АЭС нового поколения заработает уже к концу 2020-х годов. При работе в режиме 24/7 максимальная мощность Natrium может составить 345 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить электроэнергию для питания примерно 225 000 домов.