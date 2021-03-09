МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 60,67 доллара за баррель с прежних 53,2 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Цены на нефть перешли к коррекционному снижению

Также EIA повысило прогноз средней цены Brent и на будущий год – до 58,51 доллара за баррель с 55,19 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2021 год повышен до 57,24 доллара за баррель против февральской оценки в 50,21 доллара, а на 2022 год – до 54,75 доллара за баррель с 51,56 доллара.