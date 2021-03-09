МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США незначительно уменьшило прогноз мирового спроса на нефть по итогам текущего года и теперь ожидает его роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, до 97,5 миллиона, а в 2022 году — 101,3 миллиона баррелей в день, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства. Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2021 год

"EIA прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в течение всего 2021 года в среднем составит 97,5 миллиона баррелей в сутки, что на 5,3 миллиона баррелей в сутки выше спроса в 2020 году. EIA прогнозирует, что в 2022 году спрос вырастет еще на 3,8 миллиона баррелей в сутки в среднем, до 101,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в мартовском докладе ведомства.

В прошлом месяце EIA прогнозировало рост спроса по итогам года на 5,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

ЗАПАСЫ НЕФТИ

Кроме того, ведомство ожидает падения запасов нефти в мире на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года и рост на 0,4 миллиона баррелей в сутки — во втором, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

"Несмотря на то, что EIA ожидает падения запасов на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2021 года, рост мирового предложения будет способствовать увеличению запасов почти на 0,4 миллиона баррелей в сутки во второй половине 2021 года и установлению баланса на рынке в 2022 году", — говорится в мартовском докладе.