ВАРШАВА, 10 мар — ПРАЙМ. Варшава признала, что Россия достроит газопровод "Северный поток 2".

Ранее Польша постоянно предпринимала попытки остановить или замедлить строительство "Северного потока 2" и призывала к этому своих союзников в ЕС и США.

"Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен", — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.

"Есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации", — добавил он. В Берлине объяснили, почему важно достроить "Северный поток 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.