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2021
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Названа дата присоединения Венгрии к проекту "Южный газовый коридор"
Энергетика
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к проекту "Южный газовый коридор" к концу текущего года. "В конце этого года Венгрия присоединится... ПРАЙМ, 10.03.2021
азербайджан, венгрия, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 10 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к проекту "Южный газовый коридор" к концу текущего года.
"В конце этого года Венгрия присоединится к Южному газовому коридору. Венгерские газопроводы будут соединены с сербскими газопроводами. Важно, чтобы Венгрия получала газ из Южного газового коридора. Азербайджан может увеличить производство газа", — сказал Сийярто на совместном с главой МИДа Азербайджана брифинге в Баку.
Также, по словам министра, Венгрия в 2023-2024 годах сможет получить из Азербайджана значительный объем газа.
Южный газовый коридор предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.