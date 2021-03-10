БАКУ, 10 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия присоединится к проекту "Южный газовый коридор" к концу текущего года.

"В конце этого года Венгрия присоединится к Южному газовому коридору. Венгерские газопроводы будут соединены с сербскими газопроводами. Важно, чтобы Венгрия получала газ из Южного газового коридора. Азербайджан может увеличить производство газа", — сказал Сийярто на совместном с главой МИДа Азербайджана брифинге в Баку. Эксперты предсказывают снижение рубля и рынка акций

Также, по словам министра, Венгрия в 2023-2024 годах сможет получить из Азербайджана значительный объем газа.

Южный газовый коридор предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.