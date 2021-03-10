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https://1prime.ru/energy/20210310/833200997.html
В МИД России заявили о результативности сделки в рамках ОПЕК+
Энергетика
Новости
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России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров... ПРАЙМ, 10.03.2021
опек, нефть, россия, саудовская аравия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭР-РИЯД, 10 мар — ПРАЙМ. России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть общее мнение… о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.
В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд заявил о стремлении поддерживать справедливые цены на энергоресурсы на мировых рынках.
"Саудовская Аравия и Россия стремятся определять справедливые цены на нефть для производителей и потребителей. Существует механизм ОПЕК+, у нас в этом отношении хорошее сотрудничество. И мы продолжим делать все возможное, чтобы работать совместно в интересах мирового сообщества", — заявил министр по итогам встречи с Лавровым.