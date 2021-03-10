ЭР-РИЯД, 10 мар — ПРАЙМ. России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Цены на нефть перешли к росту в ожидании данных минэнерго США

"У нас есть общее мнение… о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты", — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.

В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд заявил о стремлении поддерживать справедливые цены на энергоресурсы на мировых рынках.

"Саудовская Аравия и Россия стремятся определять справедливые цены на нефть для производителей и потребителей. Существует механизм ОПЕК+, у нас в этом отношении хорошее сотрудничество. И мы продолжим делать все возможное, чтобы работать совместно в интересах мирового сообщества", — заявил министр по итогам встречи с Лавровым.