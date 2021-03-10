ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. США изучают дополнительные санкции против "Северного потока 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток 2"

"Мы продолжаем изучать возможности санкций в будущем", — сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопрос по трубопроводу. Ранее на слушаниях он посетовал на то, что газопровод уже практически достроен.

Также на слушаниях Блинкена спросили, почему он не вводит санкции против 15 судов, которые конгрессмены считают причастными к строительству газопровода. Конгрессмены ссылались на открытые данные.

Блинкен ответил, что это следует дополнительно изучить.

"Бывает, что что-то кажется самоочевидным, но таковым не является", — сказал Блинкен.

Он также не ответил на вопрос, известна ли властям США компания-страховщик трубопровода, и если да, то почему против нее не вводятся санкции. По словам Блинкена, он признает, что этот вопрос следует изучить дополнительно.

Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.