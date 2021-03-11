МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" попросил правительство дать возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку сжиженного природного газа на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске, сообщил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента РФ о мерах по повышению инвестиционной активности. "Новатэк" увеличит минимальный целевой уровень дивидендов

"Так как в проект входят два перевалочных пункта СПГ — в Мурманске и на Камчатке, по российским законам тарифы на перевалку могут устанавливаться только в рублях. А так как мы получаем валютное проектное финансирование, мы обратились в правительство для того, чтобы было сделано исключение и мы могли бы в своих проектах эти тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта и возможность их безрисковой реализации", — сказал он.

Читайте также:

"Новатэк" сообщил о скором запуске четвертой линии "Ямала СПГ"