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"Новатэк" просит фиксировать в валюте тарифы на перевалку СПГ
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"Новатэк" попросил правительство дать возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку сжиженного природного газа на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске, сообщил... ПРАЙМ, 11.03.2021
новатэк, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Новатэк" попросил правительство дать возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку сжиженного природного газа на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске, сообщил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента РФ о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Так как в проект входят два перевалочных пункта СПГ — в Мурманске и на Камчатке, по российским законам тарифы на перевалку могут устанавливаться только в рублях. А так как мы получаем валютное проектное финансирование, мы обратились в правительство для того, чтобы было сделано исключение и мы могли бы в своих проектах эти тарифы фиксировать в валютной составляющей, что даст возможность показать финансирующим банкам стабильность этого проекта и возможность их безрисковой реализации", — сказал он.
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