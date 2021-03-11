МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Надежность энергосистемы России выше, чем в США, но перенять опыт РФ возможно лишь частично из-за разницы в подходах к организации энергосистем и рынка электроэнергии, сообщил РИА Новости главный эксперт направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Сергей Колобанов. Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США

Снежная буря ударила по нескольким американским штатам более трех недель назад, но Техас из них пострадал наиболее сильно. Холодный арктический циклон, в частности, вызвал массовые отключения электроэнергии. В четверг генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил РИА Новости, что США заинтересованы в изучении российского опыта строительства устойчивой к холодам инфраструктуры.

"С учетом климатических особенностей и территориального размещения объектов электроэнергетики, у РФ общая системная надежность энергоснабжения представляется более высокой. Однако рекомендовать использовать наш опыт можно лишь в ограниченном масштабе с учетом других подходов к общей организации энергосистемы и ее регулированию, а также функционированию рынка электроэнергии и мощности", — сказал Колобанов.

Хотя доля ВИЭ в структуре генерирующих мощностей Техаса составляет около 34%, значительная реальная выработка местным оператором от "зеленой" энергетики в зимний период не планируется, а потребности в дополнительной электроэнергии, связанные с похолоданием, всегда обеспечивались более маневренными тепловыми станциями, прежде всего газовыми (доля в мощностях около 47%), пояснил он.

"Однако резкое сокращение добычи и поставок газа в штате (по оценкам падение составило в пиковый период до 50%) сократило возможности быстро восполнить рост спроса на электроэнергию газовыми ТЭС, что в комплексе с проблемами запуска "холодного" оборудования и вынужденной остановкой одного из блоков АЭС в сумме привело к недоступности почти 49% располагаемой мощности в электрогенерации", — добавил эксперт.

При этом в США нет таких жестких требований по приоритизации газовых поставок, как в России, в результате чего снабжение ТЭС газом в большей степени зависит от рыночных факторов.

Колобанов рассказал и о других причинах проблем с энергоснабжением в США при экстремально низких температурах. Во-первых, около 60% домовладений обогреваются электричеством. Во-вторых, энергосистема "заточена" на обслуживание летних максимумов нагрузки (июль, август), из-за массового применения кондиционеров, при этом в летний период нет сложностей с функционированием генерирующего оборудования или обрывом электросетей.

В-третьих, энергосистема Техаса достаточно автономна: перетоки с другими энергосистемами минимальны и линии электропередачи не рассчитаны на экстренный переброс больших объемов; более того, обычно Техас энергоизбыточен и осуществляет небольшие поставки электроэнергии в другие регионы.

В-четвертых, по экономическим соображениям в штатах не принято держать большие резервы генерирующих мощностей и запасы резервного топлива.

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