Эксперт объяснил опасность морозной зимы для США
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Надежность энергосистемы России выше, чем в США, но перенять опыт РФ возможно лишь частично из-за разницы в подходах к организации энергосистем и рынка электроэнергии, сообщил РИА Новости главный эксперт направления "Экономика энергетики и климат" ЦСР Сергей Колобанов.
Снежная буря ударила по нескольким американским штатам более трех недель назад, но Техас из них пострадал наиболее сильно. Холодный арктический циклон, в частности, вызвал массовые отключения электроэнергии. В четверг генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил РИА Новости, что США заинтересованы в изучении российского опыта строительства устойчивой к холодам инфраструктуры.
"С учетом климатических особенностей и территориального размещения объектов электроэнергетики, у РФ общая системная надежность энергоснабжения представляется более высокой. Однако рекомендовать использовать наш опыт можно лишь в ограниченном масштабе с учетом других подходов к общей организации энергосистемы и ее регулированию, а также функционированию рынка электроэнергии и мощности", — сказал Колобанов.
Хотя доля ВИЭ в структуре генерирующих мощностей Техаса составляет около 34%, значительная реальная выработка местным оператором от "зеленой" энергетики в зимний период не планируется, а потребности в дополнительной электроэнергии, связанные с похолоданием, всегда обеспечивались более маневренными тепловыми станциями, прежде всего газовыми (доля в мощностях около 47%), пояснил он.
"Однако резкое сокращение добычи и поставок газа в штате (по оценкам падение составило в пиковый период до 50%) сократило возможности быстро восполнить рост спроса на электроэнергию газовыми ТЭС, что в комплексе с проблемами запуска "холодного" оборудования и вынужденной остановкой одного из блоков АЭС в сумме привело к недоступности почти 49% располагаемой мощности в электрогенерации", — добавил эксперт.
При этом в США нет таких жестких требований по приоритизации газовых поставок, как в России, в результате чего снабжение ТЭС газом в большей степени зависит от рыночных факторов.
Колобанов рассказал и о других причинах проблем с энергоснабжением в США при экстремально низких температурах. Во-первых, около 60% домовладений обогреваются электричеством. Во-вторых, энергосистема "заточена" на обслуживание летних максимумов нагрузки (июль, август), из-за массового применения кондиционеров, при этом в летний период нет сложностей с функционированием генерирующего оборудования или обрывом электросетей.
В-третьих, энергосистема Техаса достаточно автономна: перетоки с другими энергосистемами минимальны и линии электропередачи не рассчитаны на экстренный переброс больших объемов; более того, обычно Техас энергоизбыточен и осуществляет небольшие поставки электроэнергии в другие регионы.
В-четвертых, по экономическим соображениям в штатах не принято держать большие резервы генерирующих мощностей и запасы резервного топлива.
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