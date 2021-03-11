МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Бензин у производителей существенно дорожает

По данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 11 копеек — до 44,38 рубля, Аи-95 — на 11 копеек, до 48,03 рубля, Аи-98 подорожал на 14 копеек — до 54,69 рубля за литр.

Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 61 центре субъектов РФ. Более всего он подорожал в Горно-Алтайске — на 1,6%, Благовещенске — на 1,3%, Хабаровске — на 1,1%, Севастополе и Нальчике — на 1%. Снижение цен на бензин отмечалось в Иркутске — на 0,1%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.

Производство бензина в РФ за неделю с 1 по 7 марта снизилось на 13,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 757,4 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,5%, до 1,513 миллиона тонн.

Ранее бензин подорожал в 52 субъектах страны