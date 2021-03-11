КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Газораспределяющая компания "Донецкоблгаз", отключившая тепло населению Донецкой области, может быть возвращена в государственную собственность в случае выявления нарушений после проверки ее собственников, заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Украина продлила санкции к двум российским банкам еще на три года

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 80 уголовных дел возбудили из-за отключения от газа 59 котельных коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области.

"После исследования, которое провели в аппарате СНБО Украины, выяснилось, что собственниками "Донецкоблгаза" являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. По этим двум компаниям будет проведена соответствующая проверка и в случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную сферу управления в ближайшее время", — сказал Данилов.

Ранее газораспределяющая компания "Донецкоблгаз" заявила, что с 6 марта Донецкая область останется без тепла из-за того, что "Нафтогаз Украины" прекратил поставки газа для теплопоставщика "Донецктеплокоммунэнерго". Компания "Нафтогаз Украины" призвала "Донецкоблгаз" возобновить поставки газа теплопоставщику "Донецктеплокоммунэнерго", чтобы возобновить отопление в регионе. Глава областной государственной администрации Павел Кириленко 7 марта сообщил, что газоснабжение котельных "Донецктеплокоммунэнерго" в Донецкой области возобновили.

"Донецкоблгаз" ранее отмечал, что "Нафтогаз" прекратил поставки газа из-за накопившейся задолженности, сумма которой достигла 1,5 миллиарда гривен (54 миллиона долларов).

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