КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. На Украине призывают вернуть отопление в Донецкой области

Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации "Мотор Сич" вскоре подадут на рассмотрение парламента.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что правительство не разрабатывало законопроектов о национализации "Мотор Сич", но работает над сохранением его технологий и стабильной работы. Китайский акционер "Мотор Сич" называл возможную национализацию незаконной и противоречащей принципам рыночной экономики.

"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил Данилов по итогам заседания СНБО в четверг.

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