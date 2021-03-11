2021-03-11T18:39:38+03:00
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Украина приняла решение о национализации "Мотор Сич"
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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров... ПРАЙМ, 11.03.2021
мотор сич, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 11 мар — ПРАЙМ. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации "Мотор Сич" вскоре подадут на рассмотрение парламента.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что правительство не разрабатывало законопроектов о национализации "Мотор Сич", но работает над сохранением его технологий и стабильной работы. Китайский акционер "Мотор Сич" называл возможную национализацию незаконной и противоречащей принципам рыночной экономики.
"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил Данилов по итогам заседания СНБО в четверг.
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