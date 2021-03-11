МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Ханты-Манси Нефть дорожает на росте аппетита к риску

"Особое внимание было уделено исполнению поручения президента России Владимира Путина по поддержке добычи нефти на обводненных месторождениях и месторождениях вязкой нефти на территории Российской Федерации, в том числе находящихся на территории автономного округа", — сообщается в релизе.

Кроме того, обсуждались вопросы рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на мобильной системе утилизации в качестве источника энергии, правовые вопросы и вопросы экологии транспортировки нефти и газа. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил, что поручит правительству и Минэнерго РФ проработать вопрос налогового стимулирования проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также высокообводненных и выработанных месторождений после просьбы об этом главы "Лукойла" Вагита Алекперова.

По словам главы "Лукойла", пересмотр налоговых параметров в добыче нефти с 2021 года может привести к существенному снижению инвестактивности.

Он напомнил, что наибольший негативный эффект пришелся как раз на сверхвязкую и высоковязкую нефть. При этом в компании ожидают резкого роста потребления нефти после окончания пандемии, поэтому поддержка государства даст возможность отрасли быть к этому готовой и покрыть дефицит.

В 2020 году было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для высоковязкой и сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД.

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