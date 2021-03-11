МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, вновь до 5,9 миллиона баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,3 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. Саудовская Аравия помогла ОПЕК выполнить сделку на 124%

"В 2021 году ожидается рост мирового спроса на нефть на 5,9 миллиона баррелей в сутки до 96,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В своем февральском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,8 миллиона баррелей в сутки, а в январском — на 5,9 миллиона баррелей в сутки.

Как поясняют аналитики, прогноз по спросу в первом полугодии скорректирован вниз в основном из-за продления карантинных мер во многих частях Европы, а также из-за высокого уровня безработицы в США, замедляющем восстановления экономики. И напротив, организация скорректировала вверх прогноз по спросу во втором полугодии этого года в связи с ожиданием экономического восстановления и положительным влиянием результатов вакцинации.

При этом организация продолжает корректировать оценку спроса на нефть в 2020 году и сейчас сообщает о глобальном сокращении спроса на 9,6 миллиона баррелей в сутки, до уровня 90,4 миллиона баррелей в сутки.

Если говорить о региональном распределении, рост спроса на нефть в странах ОЭСР в этом году ожидается на 2,6 миллиона баррелей в сутки, до 44,6 миллиона, а в странах вне ОПЕК — на 3,3 миллиона баррелей в сутки, до 51,6 миллиона.

Объем добычи нефти в мире в феврале снизился на 1,31 миллиона баррелей в сутки к уровню января, до 92,28 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе ОПЕК.

"Предварительные данные показывают, что мировая добыча нефти в феврале снизилась на 1,31 миллиона баррелей в сутки к уровню января, до 92,28 миллиона баррелей в сутки в среднем, а по отношению к февралю 2020 года упала на 7,62 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. Стоимость нефти продолжает расти на общем оптимизме

Добыча вне ОПЕК в феврале упала на 0,67 миллиона баррелей в сутки по сравнению с показателем января и на 4,63 миллиона по отношению к февралю 2020 года, до 67,43 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, большая часть сокращения в феврале была связана с заморозками в США, особенно в Техасе.

Доля стран ОПЕК в глобальной добыче нефти в феврале упала на 0,3% по сравнению с показателем января, до 26,9%, сообщается в докладе.

РОССИЯ

Организация повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году, ожидает ее роста на 0,07 миллиона баррелей в сутки — до 10,66 миллиона.

Ранее ОПЕК прогнозировала снижение этого показателя на 0,21 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2020 года, до 10,22 миллиона. Экспорт российской нефти в январе упал на 42,8%

Однако в мартовском докладе ОПЕК повысила свою оценку добычи нефти и конденсата в РФ в 2019 году и 2020 году — до 11,61 миллиона баррелей в сутки и 10,59 миллиона соответственно, а также учла корректировки в соглашении ОПЕК+, позволившие России рост производства нефти в феврале-апреле. В февральском докладе эти показатели оценивались в 11,44 миллиона баррелей в сутки и 10,42 миллиона баррелей в сутки.

США

ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи нефти в США в 2021 году на 70 тысяч баррелей в сутки, она составит 11,24 миллиона баррелей в сутки.

"Прогнозируется, что добыча нефти в США в 2021 году снизится на 0,07 миллиона баррелей в сутки в среднем, до 11,24 миллиона баррелей в сутки", — указано в докладе.

ВНЕ ОПЕК

Прогноз по добыче нефти вне организации на 2021 год повышен на 0,95 миллиона баррелей в сутки до 63,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации. Нефтяники опасаются крупных штрафов из-за отсутствия методик по выбросам

"Согласно прогнозу добыча жидких углеводородов вне ОПЕК вырастет на 0,95 миллиона баррелей в сутки в среднем до 63,8 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии. Однако ожидается, что капитальные затраты в разведке и добыче в 2021 году останутся значительно ниже уровня 2019 года, в основном из-за гораздо более низких инвестиций в сланцевую нефть в США, добавляют авторы доклада.

В 2020 году, по оценкам организации, добыча нефти вне ОПЕК составляла в среднем 62,9 миллиона баррелей в сутки, что на 2,6 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. За пределами организации стали меньше добывать Канада, Колумбия, Казахстан, Малайзия, Великобритания и Азербайджан, а больше — Норвегия, Бразилия, Китай и Гайана.