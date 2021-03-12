МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают снижение на фоне коррекции и роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4%, до 69,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 65,87 доллара за баррель.

В пятницу наблюдается некоторая коррекция стоимости нефти после двухдневного роста. Котировки сырья поддерживал общий подъем рисковых настроений, вызванный, в частности, новостями о подписании президентом США Джо Байденом программы поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов.

Некоторое давление на котировки нефти также оказывает рост курса доллара. При удорожании американской валюты сырье становится менее доступным для держателей иностранной валюты.

Тем не менее аналитики считают, что в целом ситуация на рынке способствует дальнейшему удорожанию нефти. "Был сценарий "бычьего" спроса в Азии, в частности в Индии, но он может выйти на плато. И все же цены в целом имеют поддержку, поскольку ОПЕК+ намерена сдерживать добычу", — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff), слова которого приводит агентство Блумберг.

Кроме того, компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 12 марта, сократилось на одну, до 309 агрегатов.