МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В администрации президента США Джо Байдена признают, что Штаты оказались в трудном положении из-за "Северного потока 2", так как стремятся помешать реализации проекта, но в то же время хотят укрепить отношения с Германией, которая выступает за продолжение строительства трубопровода, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников. Газа все меньше. Кто будет диктовать условия Европе этой весной

Согласно изданию, официальные лица назвали дипломатическую ситуацию деликатной.

"Мы находимся между молотом и наковальней", — заявил высокопоставленный чиновник администрации.

По данным источников, администрация готовит дополнительные санкции в отношении организаций, связанных с "Северным потоком 2".

Издание отмечает, что администрация обязана представлять в конгресс отчет каждые 90 дней с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые попадают под санкции. Согласно источникам издания, сейчас идет процесс определения новых организаций, попадающих по санкции, он может быть завершен ко времени представления очередного отчета в конгрессе в мае. США назвали условие для введения санкций против "Северного потока 2"

Высокопоставленный чиновник в администрации отказался комментировать особенности пакета новых санкций. Он отметил, что администрация "продолжает изучать организации, которые могут быть вовлечены в деятельность, попадающую под санкции, и исходя из этого, предпримет следующие шаги".

"Мы всегда следим за деятельностью вокруг трубопровода, которая может попадать под санкции, поэтому если мы видим деятельность, которая соответствует этому критерию, мы готовы следовать закону", — сообщил изданию представитель госдепартамента Нед Прайс.

Госдепартамент представил в феврале доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода. Члены конгресса предлагали также собственных "кандидатов" на внесение в список санкций США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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