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2021
https://1prime.ru/energy/20210313/833229737.html
СМИ назвали причину рекордного падения запасов газа в Европе
Энергетика
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Причина рекордного снижения запасов газа в европейских хранилищах в аномально холодной погоде, сообщило "Радио Спутник" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe. Сообщается, что... ПРАЙМ, 13.03.2021
газохранилище, запасы газа, газ, европа, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Причина рекордного снижения запасов газа в европейских хранилищах в аномально холодной погоде, сообщило "Радио Спутник" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что запасы газа в итальянских хранилищах снизились до 39%. Австрийские — до 33%. Запасы Нидерландов и Германии упали до 27%.
Запасы газа в целом по Европе составляют 33%, что является минимальным значением с 2018 года. В апреле 2018 года хранилища Европы были заполнены всего на 18%.
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