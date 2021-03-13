МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Причина рекордного снижения запасов газа в европейских хранилищах в аномально холодной погоде, сообщило "Радио Спутник" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Сообщается, что запасы газа в итальянских хранилищах снизились до 39%. Австрийские — до 33%. Запасы Нидерландов и Германии упали до 27%.

Запасы газа в целом по Европе составляют 33%, что является минимальным значением с 2018 года. В апреле 2018 года хранилища Европы были заполнены всего на 18%.

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