МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Попытка Киева "отказаться" от поставок природного газа из России привела к тому, что простые украинцы стали гораздо больше платить за газ и отопление, рассказал в статье для Myśl Polska независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк. СМИ назвали причину рекордного падения запасов газа в Европе

В 2015 году "Газпром" перестал поставлять газ Украине, поскольку она "перестала платить по счетам". Киев назвал это решение "политическим шантажом" и начал "с гордостью считать дни без российского газа", напомнил эксперт.

"Это была полная ерунда, поскольку природный газ из России в Европу продолжал идти транзитом через Украину, а та брала его из газопроводов, пуская на собственные, становящиеся все более скромными нужды. Чтобы легализовать такую систему, придумали "виртуальный реверс", — отметил Щенсняк.

С этой целью появился механизм "накручивания счетчика". Он представлял собой небольшую трубопроводную петлю у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В результате украинцы продолжили получать российский газ, но он обходился им уже по европейским ценам.

"От сравнения украинских цен и цен на европейских биржах захватывало дух, западные поставщики (и их партнеры по этой процедуре на Украине) прекрасно зарабатывали на простой схеме. Весь импортировавшийся на Украину газ был российским, но сливки снимал Запад. 25-50% разницу в цене покрывали простые украинцы, которые стали гораздо больше платить за газ и отопление", — пишет автор.

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