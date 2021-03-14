МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил заключения соглашений в рамках механизма обратного акциза в нефтехимии, сообщает пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил форму, а также правила заключения соглашений между Минэнерго и предприятиями нефтехимии в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм обратного акциза на этан и СУГ создаст дополнительные условия для модернизации предприятий нефтехимии, увеличения их мощностей, а также привлечения инвестиций. Акциз будет введен с 2022 года. Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

Добавляется, что для получения обратного акциза с повышающим коэффициентом 2 компаниям нужно заключить соглашения с Минэнерго, в рамках которых будет контролироваться исполнение обязательств инвесторов. Кроме того, с 2022 по 2027 год переработчикам нужно инвестировать в обновление производства не менее 65 миллиардов рублей.

"Учитывая, что законом предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза (начиная с 2024 года до 2026 года включительно) для инвесторов, которые в рамках соглашений с Минэнерго обязались направить на модернизацию мощностей по переработке сжиженного углеводородного газа более 110 миллиардов рублей, благодаря двойному налоговому вычету по акцизу компенсация затрат для них будет в большем объёме", — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что также утверждён перечень установок, которые могут быть предметом соглашения с Минэнерго. О выполнении своих обязательств компании будут отчитываться ежегодно до 30 марта.