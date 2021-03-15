МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Дочерняя компания Shell — QGC Common Facilities Company — закрыла сделку по продаже 26,25% доли в общих объектах инфраструктуры австралийского проекта Queensland Curtis LNG (QCLNG) за 2,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Shell.

"QGC Common Facilities Company… объявила сегодня о завершении продажи 26,25% доли в Queensland Curtis LNG (QCLNG) компании Global Infrastructure Partners Australia за 2,5 миллиарда долларов после получения одобрения регулирующих органов", — сообщается в релизе. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

О сделке впервые было объявлено 21 декабря 2020 года. Отмечается, что продажа внесет вклад в выручку Shell от продажи активов, при этом продажа не отразится на сотрудниках или деятельности QCLNG.

Общие объекты инфраструктуры QCLNG включают в себя резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ), причалы для его отгрузки и производственную инфраструктуру, обслуживающую линии СПГ QCLNG. Отмечается, что Shell остается оператором и держателем контрольного пакета акций QGC вместе с CNOOC (50% первой технологической линии) и Tokyo Gas (2,5% второй технологической линии).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах. QGC — один из ведущих производителей природного газа в Австралии, специализирующийся на разработке запасов в Квинсленде.